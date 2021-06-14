Убивство Гандзюк: нардеп Кива хоче взяти на поруки Мангера

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Фото УНІАН

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива заявив про готовність взяти на поруки колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангера. Його звинувачують в організації вбивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Про це повідомляється на сторінці інціативи «Хто замовив Катю Гандзюк».

«Депутат від ОПзЖ Ілля Кива заявив, що хоче взяти Мангера на поруки. Завтра Ілля має зʼявитися на судове засідання. Давайте сходимо привітаємось?» — йдеться в повідомленні. Засідання розпочнеться о 14:00 у Дніпровському районному суді столиці.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року після того, як трьома місяцями раніше в Херсоні її облили сірчаною кислотою. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк затримали шістьох осіб.