Novavax заявила про 90% ефективність своєї вакцини проти коронавірусу. Україна закупила 10 мільйонів доз цього препарату

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Розроблена американською компанією Novavax вакцина проти COVID-19 під час масштабних випробувань продемонструвала 90% ефективності препарату. Зокрема, доведена його дієвість проти «британськго» і «південноафриканського» штамів коронавірусу.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Виробник препарату Novavax заявив, що його вакцина під час пізньої [третьої] стадії масштабних випробувань у США та Мексиці була вкрай ефективною проти COVID-19 та його «британського» штаму.

При цьому спостерігалися здебільшого слабкі побічні ефекти після вакцинації — біль у місці уколу і слабкість. Виконавчий директор Novavax Стенлі Ерік сказав, що інформації про утворення тромбів після щеплення немає.

Компанія планує до кінця вересня отримати схвалення на використання препарату в Європі та США. На той час Novavax вироблятиме до 100 мільйонів доз щомісяця, а вже у грудні — 150 мільйонів. При цьому компанія обіцяла за 2022 рік поставити 110 мільйонів доз у США й 1,1 мільярда доз у країни, що розвиваються.

«Багато перших доз підуть у країни з низьким і середнім рівнем доходу — це мета, з якої ми розпочнемо», — заявив Стенлі Ерік.

Вакцину Novavax легко зберігати і транспортувати: її можна зберігати у звичайному холодильнику. Очікується, що препарат зіграє вирішальну роль в імунізації населення у країнах, що розвиваються.

Також Novavax планує опублікувати результати випробування в медичному журналі, де їх перевірять незалежні експерти.