«Золота Дзиґа»: Найкращим фільмом року стала стрічка про Донбас Васяновича «Атлантида»

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Державне агентство з питань кіно

Найкращим фільмом пʼятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» стала стрічка Валентина Васяновича «Атлантида». У ній розповідається про життя Донбасу після повернення до України, події фільму розгортаються у 2025 році.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства з питань кіно.

Також кінострічку визнали найкращою ще у п’яти категоріях:

Найкраща режисерська робота (премія ім. Ю. Г. Іллєнка): Валентин Васянович;

Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко;

Найкраща операторська робота: Валентин Васянович;

Найкращий монтаж: Валентин Васянович;

Найкращі візуальні ефекти: Олексій Москаленко.

Окрім цього, лауреатом нагороди «Відкриття року» стала режисерка фільму «Погані дороги» Наталія Ворожбит, а лауреатом нагороди «Найкращий документальний фільм» — стрічка Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин».

Почесну премію за внесок у розвиток українського кінематографа отримав режисер Роман Балаян.

Уперше відзначили фільм за доступність для людей із порушенням зору або слуху — премією від організації людей з інвалідністю Fight for Right як «Найкращий доступний фільм» нагородили стрічку «Забуті».