СБУ викрила військовослужбовців, які планували продати вивезену з місця служби зброю
- Автор:
- Олег Панфілович
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Прес-служба СБУ
Служба безпеки викрила трьох військовослужбовців Збройних сил на спробі продажу зброї.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Ідеться про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу. Правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів і вилучили автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети, кулемети й автомати Калашникова, підствольні гранатомети.
Операція проводилась спільно з Нацполіцією у Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Операції об’єднаних сил.
- Співробітники Служби безпеки недалеко від Словʼянська, у селі Стародубівка (Донецька область) знайшли арсенал зброї, який був захований під фундаментом покинутого приміщення.
- У кінці травня СБУ виявила в центрі Києва сховище боєприпасів. У схованці були гранатомети, автомати та вибухівка.