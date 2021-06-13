«Розглянемо, але не обовʼязково погодимося»: Кулеба заявив, що Україна готова обговорювати компенсації через «Північний потік — 2»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу «Північний потік — 2». Однак Україна не обовʼязково повинна погодиться на те, що їй запропонують.
Про це в інтервʼю німецькому виданню Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо, але не обовʼязково погодимося», — зазначив Кулеба.
За словами міністра, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу суттєво зросла.
«А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України», — зазначив дипломат.
Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом США Джо Байденом зазначила, що обоє лідерів були єдині в думці, що збереження транзиту газу Україною є «життєво важливим та неодмінним».
- Байден також запросив канцлера Ангелу Меркель для обговорення теми «Північного потоку — 2» до Білого дому. Попередньо зустріч запланована на 15 липня. Раніше Меркель заявила, що особисто приїде у Вашингтон, щоби вирішити суперечки зі США щодо газопроводу.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».