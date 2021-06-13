«Розглянемо, але не обовʼязково погодимося»: Кулеба заявив, що Україна готова обговорювати компенсації через «Північний потік — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу «Північний потік — 2». Однак Україна не обовʼязково повинна погодиться на те, що їй запропонують.

Про це в інтервʼю німецькому виданню Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо, але не обовʼязково погодимося», — зазначив Кулеба.

За словами міністра, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу суттєво зросла.

«А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України», — зазначив дипломат.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом США Джо Байденом зазначила, що обоє лідерів були єдині в думці, що збереження транзиту газу Україною є «життєво важливим та неодмінним».