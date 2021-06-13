Лідери Великої сімки закликали Росію поважати права людини та припинити дестабілізацію у світі

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Twitter / G7

Лідери Великої сімки (G7) закликали Росію та Китай поважати права людини та припинити втручання в демократичні процеси інших країн.

Про це йдеться в проєкті комюніке G7, повідомляє Bloomberg.

При цьому лідери G7 виступили за стабільні і передбачувані відносини з Росією.

«Ми будемо продовжувати взаємодіяти там, де є сфери, що представляють взаємний інтерес. Однак підтверджуємо наш заклик до Росії припинити свою дестабілізуючу поведінку і зловмисні дії, зокрема втручання в демократичні системи інших країн, і виконати свої міжнародні зобовʼязання і зобовʼязання в галузі прав людини», - йдеться у документі.

Політики також домовилися активізувати боротьбу з дезінформацією та кіберзлочинністю і закликали білоруську владу провести вільні і чесні вибори президента.

«Ми закликаємо режим змінити курс і виконати рекомендації незалежної експертної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) в рамках Московського механізму, вступити у змістовний діалог з усіма верствами суспільства і провести нові вільні і чесні вибори», - сказано в документі.

За результатами саміту, США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія підтвердили своє зобов’язання «мобілізувати 100 мільярдів доларів на рік з державних і приватних джерел до 2025 року» для пом’якшення наслідків глобального потепління.