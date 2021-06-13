«Хто примножує пізнання, примножує скорботу». Очільник партії «Слуга народу» розповів, як змінився Зеленський за два роки президентства

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Президент України Володимир Зеленський за час перебування на посаді став більш поінформованим та більш вимогливим до команди.

Про це заявив очільник партії «Слуга народу» і перший заступник глави однойменної фракції Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Бабелю».

«Він став більш поінформованим. [...] Державним людям знання допомагають глибоко зануритися в проблеми і почати ухвалювати більш зважені рішення», — розповів він, цитуючи Книгу Еклезіаста: «Хто примножує пізнання, примножує скорботу».

За словами Корнієнка, зокрема, йдеться про рішення РНБО, які можуть «виглядати емоційними», але «насправді вони набагато глибше відчуті» за рішення дворічної давнини.

«У нього [Зеленського] зʼявляються більш серйозні питання до команди. Вже не просто про нетерпимість до корупції, а й про професіоналізм. Щоб кожен був на своєму місці і щось генерував, як Олександр Кубраков і Віктор Ляшко», — додав голова пропрезидентської партії.

Окремо Корнієнко прокоментував чутки, що Зеленський може балотуватися на другий термін.

«...У нас немає ілюзії, що все можна змінити за пʼять років. [...] Нашу [керівництва партії і фракції] позицію вже всі, напевно, знають. Ми не проти — ми за. Рішення повинно бути його особисте», — наголосив він.