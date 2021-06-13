«Хто примножує пізнання, примножує скорботу». Очільник партії «Слуга народу» розповів, як змінився Зеленський за два роки президентства
- Автори:
- Катерина Кадакова, Марія Жартовська
- Дата:
-
Президент України Володимир Зеленський за час перебування на посаді став більш поінформованим та більш вимогливим до команди.
Про це заявив очільник партії «Слуга народу» і перший заступник глави однойменної фракції Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Бабелю».
«Він став більш поінформованим. [...] Державним людям знання допомагають глибоко зануритися в проблеми і почати ухвалювати більш зважені рішення», — розповів він, цитуючи Книгу Еклезіаста: «Хто примножує пізнання, примножує скорботу».
За словами Корнієнка, зокрема, йдеться про рішення РНБО, які можуть «виглядати емоційними», але «насправді вони набагато глибше відчуті» за рішення дворічної давнини.
«У нього [Зеленського] зʼявляються більш серйозні питання до команди. Вже не просто про нетерпимість до корупції, а й про професіоналізм. Щоб кожен був на своєму місці і щось генерував, як Олександр Кубраков і Віктор Ляшко», — додав голова пропрезидентської партії.
Окремо Корнієнко прокоментував чутки, що Зеленський може балотуватися на другий термін.
«...У нас немає ілюзії, що все можна змінити за пʼять років. [...] Нашу [керівництва партії і фракції] позицію вже всі, напевно, знають. Ми не проти — ми за. Рішення повинно бути його особисте», — наголосив він.
- Раніше Зеленський назвав головні пріоритети своєї політики. Він виокремив судову реформу, деолігархізацію, а також інфраструктурні проєкти.
- На підсумковій пресконференції 2020 року Зеленський заявив, що розглядає варіант другого терміну, якщо в нього буде підтримка громадян. При цьому він ухилився від конкретної відповіді, чи буде знову балотуватися на посаду президента: «Я подумаю». Перед виборами президента у 2019 році він обіцяв один термін.
- На пресконференції за підсумками двох років своєї роботи Зеленський заявив, що його рішення про можливий наступний термін «буде дуже залежати від того відсотка речей, які я пообіцяв і не зробив... від моєї родини».