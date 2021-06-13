У Києві в центрі масової вакцинації за день щепили рекордну кількість осіб — понад 3 тисячі

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У столичному центрі масової вакцинації населення за добу, 12 червня, щепили 3 014 містян. Наразі це рекордний показник для «вакцинації вихідного дня».

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбур зазначає, що темпи вакцинації покращились через вдосконалення організаційних моментів та збільшення кількості бригад, які проводять щеплення.

«Минулого тижня ми розмежували потоки бажаючих вакцинуватися на «живу» чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням. А напередодні цих вихідних я провела робочу нараду з представниками системи Helsi, у результаті якої ми запропонували киянам записуватися на щеплення самостійно», – додала Гінзбур.

У столиці наразі працює один центр вакцинації у Міжнародному виставковому центрі за адресою просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А). Там приймають людей у суботу та неділю.

Загалом в Україні 12 червня щепили 34 870 осіб. Найбільше людей вакцинували у Києві — 4 242, а також у Київській області (3 331).