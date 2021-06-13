NASA вперше показало надважку ракету для польоту на Місяць

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NASA Kennedy / Flickr

Американське космічне агентство NASA опублікувало першу фотографію процесу складання нової надважкої ракети комплексу SLS, яку використають для польоту на Місяць в межах програми Artemis («Артеміда»).

Про це йдеться у дописі NASA в Twitter.

Інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді опустили 65-метровий основний ступінь ракети Space Launch System (SLS, Система космічного запуску) між двома прискорювачами. Таким чином вони уперше поєднали всі три основні елементи ракети.

«Центральний ступінь I було спущено на мобільну пускову установку. Команди продовжують роботу із закріплення активного ступеня до твердопаливних ракетних прискорювачів», — зазначили в агентстві.

Суперважка ракета SLS складається з гігантського основного ступеня з баками з пальним і чотирма потужними двигунами та двох твердопаливних прискорювачів довжиною 54 метри кожен.

NASA має намір вже до 2024 року висадити американських астронавтів на Місяць. В рамках цього проєкту науковці планують, за допомогою інноваційних технологій, дослідити Місяць більше, ніж будь-коли раніше.