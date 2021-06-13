Євро-2020: Греція вимагає змінити емблему форми Північної Македонії

Новини

Влада Греції і національна федерація футболу країни поскаржилися в Європейську футбольну асоціацію (УЄФА) на форму Північної Македонії та попросили змінити герб на майці футболістів.

Про це повідомляють балканські видання N1 та Kathimerini.

Як зазначається, греки виступають проти використання на гербі назви «Федерація футболу Македонії» (FFM), оскільки вона повинна містити слово «Північна».

Зокрема, міністр спорту Греції Лефтеріс Авгенакіс заявив, що країна може відображати свою назву як «Північна Македонія» (NM) або «Республіка Північна Македонія» (RNM), але не FFM, бо не має позначення, узгодженого Преспанською угодою 2018 року.

На скаргу греків щодо форми відреагували в Міністерстві закордонних справ Північної Македонії, де заявили, що емблема FFM не підпадає під вимоги угоди.

«Федерація футболу Македонії — це незалежна і некомерційна організація, яка зареєстрована в центральному реєстрі як незалежна громадська організація і не отримує державних грошей. Преспанська угода охоплює установи, які отримують державні гроші. Оскільки FFM не отримує державних грошей, вона не зобовʼязана коригувати назву відповідно до угоди», — заявив на пресконференції міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.