Меркель і Байден зустрілися на полях саміту G7. Обговорювали майбутні переговори президента США з Путіним, «Північний потік — 2» і Україну
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Twitter / President Biden
Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися у Великій Британії на полях саміту G7.
Про це американський лідер написав на своїй сторінці у Twitter
«У мене була прекрасна зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Звʼязки між нашими двома країнами міцніші, ніж будь-коли, і я радий вітати її в Білому домі наступного місяця, щоби продовжити нашу роботу», — наголосив він.
Меркель розповіла журналістам на саміті G7, що розмова з Байденом насамперед стосувалася його майбутніх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, цитує Интерфакс.
«У мене дійсно була зустріч із президентом США, скоро у нас буде можливість поговорити довше. Насамперед сьогодні ми обговорили його майбутню зустріч із Володимиром Путіним і обмінялися думками», — сказала Меркель.
За словами канцлера, також під час зустрічі сторони «коротко обговорили» тему «Північного потоку — 2».
«Ми на правильному шляху», — додала вона, назвавши обговорення зі США на цю тему «хорошими, конструктивними».
Також Меркель погодилася з Байденом, що для України «життєво важливо» продовжувати брати участь у транзиті газу з Росії в Європу.
Як уточнив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, бесіда відбулася в перерві між робочими сесіями.
- Президент США Джо Байден запросив канцлера Ангелу Меркель для обговорення теми «Північного потоку — 2» до Білого дому. Попередньо зустріч запланована на 15 липня. Раніше Меркель заявила, що особисто приїде у Вашингтон, щоби вирішити суперечки зі США щодо газопроводу.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».