Шкарлет запевняє, що Міносвіти не отримало жодного підтвердження порушень у дисертації Киви. Журналіст Bihus.Info назвав це «брехнею»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України не отримало жодної скарги про порушення в дисертації народного депутата Іллі Киви.
Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в інтервʼю «Радіо Свобода».
«Сьогодні [12 червня] документи зайшли до Міністерства освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зроблять професійну експертизу цієї дисертації. А далі будемо вирішувати на підставі фактів», — сказав він.
За словами Шкарлета, наразі до Міносвіти не надійшло «жодного факту» про порушення у дисертації Киви.
«Заперечень у Міносвіти взагалі не надійшло. [...] Опір який? У соцмережах? Ну, воно завжди. Якщо у когось є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина повинна підписатися, що у неї є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, адже це анонімка обʼєктивно», — додав він.
На словами Шкарлета вже відреагував журналіст проєкту Bihus.Info Данило Мокрик, який написав на своїй сторінці у Facebook, що «це — брехня».
«Міністр освіти Шкарлет просто бреше. Про дисертацію Киви. Через декілька днів після захисту ми з юристами BIHUS.Info скерували до МОН заяву, в якій вказали на всі основні порушення в дисертації. З Міністерства отримали відповідь, що відомості будуть враховані», — розповів він.
- 26 квітня стало відомо, що Кива захистив кандидатську дисертацію і тепер може отримати науковий ступінь — кандидат наук з державного управління. Захист проходив в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості, члени комісії проголосували одностайно (13 — за). Під час захисту троє невідомих чоловіків блокували вхід в аудиторію, а сам Кива хамив журналістам.
- Пізніше журналісти Bihus.Info випустили відео, в якому розібрали дисертацію Киви. У ній багато неточностей, немає конкретики, плутанина у джерелах, підроблені документи тощо.
- Пізніше в атестаційній колегії Міністерства освіти і науки, яка присуджує науковий ступінь, заявили, що дисертацію Киви можуть направити на повторне рецензування.
- Нині для визнання Киви кандидатом наук потрібен лише наказ Міністерства освіти і науки.