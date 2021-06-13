В Україні за добу виявили менше тисячі випадків коронавірусу

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В Україні за минулу добу, 13 червня, виявили 857 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них — 37 дітей та 17 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, за останню добу найбільше випадків COVID-19 підтвердили у Києві (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Також зазначається, що за минулу добу госпіталізували 684 особи, померли 33 пацієнти, одужали — 1 652.

За добу методом ПЛР протестували 17 138 осіб, методом ІФА — 4 226 осіб, експрес-тестами — 9 893 осіб.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 223 558 осіб, одужали — 2 127 337 пацієнтів, летальних випадків — 51 679, проведено 10 504 548 ПЛР-тестувань.