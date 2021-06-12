У Novavax заявили про ефективність своєї вакцини проти «південноафриканського» штаму COVID-19
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американська біотехнологічна компанія Novavax Inc заявила, що її вакцина NVX-CoV2373 показала імунну відповідь і захист від «південноафриканського» штаму COVID-19.
Про це пише Reuters.
Вакцина NVX-CoV2373 поки на стадіях випробувань і ще не отримала дозволу на використання в будь-якій країні.
У компанії заявили, що тестування сироватки крові 30 учасників проміжного випробування, які отримали обидві дози вакцини, виявило стійкі реакції антитіл на вихідну версію коронавірусу, а також на «британський» і «південноафриканський» штами. Реакція на другий варіант («Бета») була, проте, дещо меншою.
Європейське агентство з лікарських засобів почало безперервний огляд вакцини Novavax в лютому. Очікується, що дані основного дослідження в США і Мексиці будуть опубліковані в поточному кварталі.
- У Novavax розраховують почати поставки своєї вакцини в липні-серпні цього року. Україна чекає в серпні першу партію вакцин від Novavax в 2 мільйони доз. Всього очікується 10 млн доз.
- До кінця року Україна має отримати 42 мільйони доз вакцин. Так законтрактовано 34 мільйони доз вакцин: 20 мільйонів доз Pfizer, 10 мільйонів доз Novavax, 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac. Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.