Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії 2021 року. New York Times отримала нагороду за статті про пандемію

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У пʼятницю, 11 червня, в Нью-Йорку оголосили лауреатів Пулітцерівської премії 2021 року. В одній із найпрестижніших номінацій «Служіння суспільству» перемогла газета The New York Times за матеріали про пандемію коронавірусу.

Автор NYT Веслі Морріс став лауреатом премії в номінації «Критика» за статті про расову нерівність.

В цілому в цьому році в багатьох категоріях перемогли автори статей про расову нерівність і протести руху Black Lives Matter.

У номінації «Новинна журналістика» перемогла газета Star Tribune з Міннеаполіса, де в травні 2020 року через через дій поліцейського загинув афроамериканець Джордж Флойд, що дало поштовх протестам BLM по всій території США і не тільки.

У номінації «Журналістські розслідування» перемогли пʼять журналістів з Boston Globe, а флоридська газета The Tampa Bay Times отримала нагороду («Місцеві репортажі») за матеріали про зловживання поліції в окрузі Паско.

У «Міжнародній» номінації переміг портал BuzzFeed за серію матеріалів про китайську автономію Сіньцзянь і політику Китаю щодо уйгурів. У категорії «Розʼяснювальні репортажі» нагорода дісталася Reuters і The Atlantic за статті про вердикти федерального суду США і коронавірус.

Найкращою художньою книжкою визнано роман «Нічний сторож» Луїзи Ердріх про боротьбу американських індіанців, який виселяють з земель у 1950-х роках.

Кращою документальною книгою визнали «Брехню Вілмінтона» Девіда Цуккіно. Вона розповідає історії руху прихильників білої раси в США в кінці XIX і початку XX століть.