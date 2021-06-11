Данія готова надати Україні пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уряд Данії готовий надати Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу для пришвидшення масової вакцинації населення.
Про це під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив данський премʼєр-міністр Метте Фредеріксен, повідомляє ОП.
«Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19», — наголошується в повідомленні.
Назва препарату або компанія-виробник не вказана.
Крім того, під час розмови Зеленський розповів премʼєр-міністру Данії про ситуацію на Донбасі і біля українських кордонів.
«Зберігається високий рівень загрози, оскільки від українських кордонів відведена тільки частина російських військ і важкого озброєння», — зазначив глава держави.
Сторони також обговорили практичну взаємодію з підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО і європейської інтеграції.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- 9 червня до України прибули 66 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTTech, які за кошти державного бюджету придбала міжнародна організація Crown Agents.
- До кінця року Україна має отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 мільйони доз вакцин: 20 мільйонів доз Pfizer, 10 мільйонів доз Novavax, 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac. Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.