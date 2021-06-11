Вчені Китаю знайшли у кажанів нові коронавіруси. Деякі з них схожі зі збудником COVID-19

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Erica Yoon / STAT

Вчені Китаю виявили низку нових коронавірусів у кажанів, один з яких, можливо, є генетично дуже близьким до SARS-CoV-2.

Про це пише CNN.

Фахівці Університету Шаньдуна збирали зразки у невеликих лісових кажанів у провінції Юньнань на південному заході Китаю в період з травня 2019 року по листопад 2020 року. Усього вдалося зібрати 24 нові геноми коронавірусу. Чотири з них подібні до SARS-CoV-2.

За словами вчених, один з нових коронавірусів – вірусний зразок під назвою RpYN06, знайдений у підковообразного кажана (Rhinolophus cornutus), генетично дуже схожий на вірус SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19. На їхню думку, це свідчить про те, що схожі з нинішнім віруси продовжують циркулювати серед кажанів.