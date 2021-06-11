Вчені Китаю знайшли у кажанів нові коронавіруси. Деякі з них схожі зі збудником COVID-19
- Автор:
- Олег Панфілович
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Erica Yoon / STAT
Вчені Китаю виявили низку нових коронавірусів у кажанів, один з яких, можливо, є генетично дуже близьким до SARS-CoV-2.
Про це пише CNN.
Фахівці Університету Шаньдуна збирали зразки у невеликих лісових кажанів у провінції Юньнань на південному заході Китаю в період з травня 2019 року по листопад 2020 року. Усього вдалося зібрати 24 нові геноми коронавірусу. Чотири з них подібні до SARS-CoV-2.
За словами вчених, один з нових коронавірусів – вірусний зразок під назвою RpYN06, знайдений у підковообразного кажана (Rhinolophus cornutus), генетично дуже схожий на вірус SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19. На їхню думку, це свідчить про те, що схожі з нинішнім віруси продовжують циркулювати серед кажанів.
- Президент США Джо Байден закликав розвідку подвоїти зусилля в розслідуванні причини виникнення коронавірусу і протягом 90 днів підготувати новий звіт.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. Там вважають, що він передався людині від тварин. Найбільш ймовірним шляхом у ВООЗ вважають передачу коронавірусу людям від кажанів через якусь іншу тварину. При цьому зараження людей напряму від кажанів теж вважають можливим.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.