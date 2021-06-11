Американський міноносець USS Laboon прямує до Чорного моря

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Twitter / USNavyEurope

Міноносець із керованою ракетною зброєю USS Laboon Військово-морських сил США прямує в Чорне море для участі в операціях з морської безпеки.

Про це повідомляють Військово-морські сили США в Європі й Африці (Шостий флот США) у Twitter.

«USS Laboon (DDG58) взяв курс на північ, до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки в регіоні. ВМС США регулярно співпрацюють із нашими союзниками по НАТО і партнерами в Чорному морі!» — йдеться в повідомленні.

Есмінець USS Laboon (DDG-58) — восьмий корабель класу Arleigh Burke і перший у серії Flight I включений до складу американського флоту.