Порошенко назвав розслідування Bihus.Info «зомбуванням населення та НЛП»

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Михайло Палінчак / Прес-служба Президента України

Експрезидент України Петро Порошенко назвав розслідування Bihus.Info про Віктора Медведчука зомбуванням населення та прикладом нейролінгвістичного програмування.

Про це він заявив в інтервʼю Валерію Калнишу на «Прямому».

«Я вважаю, що це є класний зразок не журналістики, а нейролінгвістичного програмування, точніше зомбування, яке немає нічого спільного з журналістикою», — наголосив експрезидент.

Також Порошенко дорікнув журналістам, що ті не дочекалися відповіді на свій запит та опублікували розслідування без його позиції. Мовляв, редакція подала запит, з проханням відповісти до 28-го числа, але не вказали, якого місяця.

Це перший обширний коментар циклу розслідувань, перший випуск якого вийшов 17 травня 2021 року.