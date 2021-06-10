Україна й Угорщина взаємно визнали сертифікати вакцинації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
Україна та Угорщина домовилися про взаємне визнання сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусу.
Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості», — повідомив він.
Це перша країна ЄС, яка офіційно визнала українські сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.
- Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на засіданні уряду заявив, що зниження рівня захворюваності на коронавірус в Україні вже цього літа може відкрити кордони Євросоюзу для українських туристів.
- Раніше в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що планують запустити паспорти вакцинації в Україні з 1 липня.