Україна й Угорщина взаємно визнали сертифікати вакцинації

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Україна та Угорщина домовилися про взаємне визнання сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусу.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості», — повідомив він.

Це перша країна ЄС, яка офіційно визнала українські сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.