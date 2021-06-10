В Україні заборонили трансляцію телеканалу «Беларусь 24»

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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила трансляцію в Україні білоруського державного телеканалу «Білорусь 24».

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

Підставою для вилучення телеканалу з переліку дозволених стали заборонені до трансляції в Україні твори та фільми за участю акторів, внесених до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Наприкінці травня Нацрада зафіксувала в ефірі телеканалу зневажливі висловлювання на адресу батальйону «Донбас (військове формування було названо «карательным батальоном»).

В іншому сюжеті за 22 травня під назвою «Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом» поширювалася недостовірна інформація. У повідомленні лунали звинувачення щодо відмови України на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій «національна меншина» і «корінний народ».

Білорусь не є підписантом Європейської конвенції про транскордонне мовлення, а ретрансляція телепрограм «Беларусь 24» здійснювалася завдяки рішенню Нацради. «Таким чином, регуляторний орган ухвалив рішення про вилучення телеканалу «Беларусь 24» із переліку дозволених для ретрансляції», — пояснили у відомстві.