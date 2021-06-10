У Росії судитимуть журналіста і блогера Юрія Дудя. Йому закидають пропаганду наркотиків

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Facebook / Юрий Дудь

Московський суд розглядатиме адміністративну справу про пропаганду наркотиків у двох інтервʼю російського журналіста Юрія Дудя. Ідеться про випуски з українським блогером Івангаєм (Іван Рудковський) і російським співаком Моргенштерном (Алішер Валєєв).

Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє ТАСС.

«Офіційні психолінгвістичні судові експертизи, проведені в рамках адміністративної справи, підтвердили факти пропаганди наркотиків у двох інтервʼю блогера Юрія Дудя», — повідомила директор Ліги безпечного інтернету, член Громадської палати Росії Катерина Мізуліна.

Матеріали справи направили в Зюзінський районний суд Москви. Звинувачення йому висунули за ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотичних речовин з використанням інтернету). За цією статтею Дудю загрожує покарання у вигляді штрафу до 1,5 мільйона рублів (понад 563 тисяч гривень).

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Ідеться про матеріали розслідування адміністративної справи, порушеної 23 квітня управлінням з контролю за оборотом наркотиків ГУ МВС Росії.

Зазначимо, що у всіх своїх інтервʼю Юрій Дудь перед запитаннями, які стосуються заборонених речовин, неодноразово наголошував, що «наркотики — це зло».