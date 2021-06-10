У Росії судитимуть журналіста і блогера Юрія Дудя. Йому закидають пропаганду наркотиків
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Юрий Дудь
Московський суд розглядатиме адміністративну справу про пропаганду наркотиків у двох інтервʼю російського журналіста Юрія Дудя. Ідеться про випуски з українським блогером Івангаєм (Іван Рудковський) і російським співаком Моргенштерном (Алішер Валєєв).
Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє ТАСС.
«Офіційні психолінгвістичні судові експертизи, проведені в рамках адміністративної справи, підтвердили факти пропаганди наркотиків у двох інтервʼю блогера Юрія Дудя», — повідомила директор Ліги безпечного інтернету, член Громадської палати Росії Катерина Мізуліна.
Матеріали справи направили в Зюзінський районний суд Москви. Звинувачення йому висунули за ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотичних речовин з використанням інтернету). За цією статтею Дудю загрожує покарання у вигляді штрафу до 1,5 мільйона рублів (понад 563 тисяч гривень).
Ідеться про матеріали розслідування адміністративної справи, порушеної 23 квітня управлінням з контролю за оборотом наркотиків ГУ МВС Росії.
Зазначимо, що у всіх своїх інтервʼю Юрій Дудь перед запитаннями, які стосуються заборонених речовин, неодноразово наголошував, що «наркотики — це зло».
- У Росії не вперше проти журналістів порушують справи, повʼязані з наркотиками. Наприклад, у червні 2019 року в Москві затримали Івана Голунова — журналіста відділу розслідувань російського видання «Медуза». Під час обшуку особистих речей і згодом у його квартирі нібито знайшли наркотики — кокаїн і мефедрон. Голунов заявив, що наркотики йому підкинули. 8 червня Нікулінський районний суд Москви обрав Голунову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 серпня.
- 11 червня правоохоронні органи Росії вирішили припинити кримінальне переслідування російського журналіста-розслідувача Івана Голунова. Після затримання журналіста почалися масові одиночні пікети та громадське обурення через явно сфальсифіковані докази, тому в МВС Росії повідомили, що за результатами низки експертиз вину Голунова не доведено.
- За результатами інциденту було порушено справу проти поліцейських, які підкинули наркотики журналісту. Їх підозрювали в перевищенні службових повноважень, фальсифікації доказів і незаконному обігу наркотиків. Одразу після відкриття провадження всіх підозрюваних звільнили з поліції.