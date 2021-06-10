У чотирьох курортних містах Херсонщини відкриють центри вакцинації. Щеплення робитимуть всім охочим

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У курортних містах Херсонської області з’являться чотири додаткові пункти вакцинації населення. Вже наступного тижня там щепитимуть всіх охочих.

Про це повідомив директор обласного департаменту здоровʼя Віктор Короленко, передає місцеве видання «Херсон Онлайн».

За його словами, додаткові пункти вакцинації відкриють у Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. І зараз вирішується питання, де облаштувати ще один центр — у Голій Пристані чи Бериславі.

Цього тижня також розпочалася вакцинація працівників баз відпочинку у Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку.

Крім того, у місті Генічеськ відкрили шість пунктів вакцинації для людей з тимчасово анексованого Криму:

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського»;

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», поліклініка № 1;

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша», поліклініка № 1;

амбулаторія загальної практики — сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;

амбулаторія загальної практики — сімейної медицини, село Чонгар, вул. Шевченка, 68 А;

амбулаторія загальної практики — сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.