У чотирьох курортних містах Херсонщини відкриють центри вакцинації. Щеплення робитимуть всім охочим
- Автор:
- Софія Телішевська
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У курортних містах Херсонської області з’являться чотири додаткові пункти вакцинації населення. Вже наступного тижня там щепитимуть всіх охочих.
Про це повідомив директор обласного департаменту здоровʼя Віктор Короленко, передає місцеве видання «Херсон Онлайн».
За його словами, додаткові пункти вакцинації відкриють у Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. І зараз вирішується питання, де облаштувати ще один центр — у Голій Пристані чи Бериславі.
Цього тижня також розпочалася вакцинація працівників баз відпочинку у Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку.
Крім того, у місті Генічеськ відкрили шість пунктів вакцинації для людей з тимчасово анексованого Криму:
- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського»;
- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», поліклініка № 1;
- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша», поліклініка № 1;
- амбулаторія загальної практики — сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
- амбулаторія загальної практики — сімейної медицини, село Чонгар, вул. Шевченка, 68 А;
- амбулаторія загальної практики — сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- 9 червня до України прибули 66 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTTech, які за кошти державного бюджету придбала міжнародна організація Crown Agents.
- До кінця року Україна має отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 мільйони доз вакцин: 20 мільйонів доз Pfizer, 10 мільйонів доз Novavax, 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac. Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.