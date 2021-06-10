В четырех курортных городах Херсонской области откроют центры вакцинации. Прививки будут делать всем желающим

В курортных городах Херсонской области появятся четыре дополнительных пункта вакцинации населения. Уже на следующей неделе там будут прививать всех желающих.

Об этом сообщил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко, передает местное издание «Херсон Онлайн».

По его словам, дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроить еще один центр — в Голой Пристани или в Бериславе.

На этой неделе также началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке.

Кроме того, в городе Геническ открыли шесть пунктов вакцинации для людей с временно аннексированного Крыма: