Синоптики попередили про нову атаку негоди: на всій території України очікуються дощі, подекуди з градом

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Pixabay / Hilde Stockmann

У четвер, 10 червня, в Україні вдень пройдуть помірні короткочасні дощі та грози.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, в окремих районах можливі град і шквали 15—20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий). Зокрема, град прогнозують у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.

Температура повітря сягатиме +20...+25 °С. У Карпатах буде прохолодніше — до +12...+17 °С.

У Києві теж очікується помірний короткочасний дощ і гроза, вітер північно-західний 5—10 м/с. Температура повітря +22...+24 °С.

Водночас синоптики попередили, що у Волинській, Рівненській, Львівській та Тернопільській областях спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.