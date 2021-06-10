Білий дім: Байден і Меркель обговорять наслідки «Північного потоку — 2» для України
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ulrich Baumgarten / Getty Images
Президент США Джо Байден має намір обговорити газопровід «Північний потік — 2» та наслідки його запуску з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про це заявив під час спілкування з журналістами радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомила пресслужба Білого дому.
«Я очікую, що «Північний потік — 2» буде обговорюватися з німцями», — сказав він.
На думку Саллівана, у Німеччині «добре розуміють занепокоєння» США. Водночас радник президента США зазначив, що не хотів би публічно говорити на цю тему.
«Ми справді хочемо поговорити з ними про те, якими будуть наслідки цього трубопроводу для енергетичної безпеки в Європі та для України», — додав він.
- Меркель і Байден зустрінуться на саміті G7, який відбудеться у Великій Британії 11—13 червня, а також на саміті НАТО у Брюсселі.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».