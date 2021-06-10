Білий дім: Байден і Меркель обговорять наслідки «Північного потоку — 2» для України

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Президент США Джо Байден має намір обговорити газопровід «Північний потік — 2» та наслідки його запуску з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це заявив під час спілкування з журналістами радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомила пресслужба Білого дому.

«Я очікую, що «Північний потік — 2» буде обговорюватися з німцями», — сказав він.

На думку Саллівана, у Німеччині «добре розуміють занепокоєння» США. Водночас радник президента США зазначив, що не хотів би публічно говорити на цю тему.

«Ми справді хочемо поговорити з ними про те, якими будуть наслідки цього трубопроводу для енергетичної безпеки в Європі та для України», — додав він.