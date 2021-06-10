В Україні за добу зафіксували 1 785 нових випадків коронавірусу

Новини

Pikist

В Україні за минулу добу, 9 червня, виявили 1 785 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед тих, хто захворів, — 77 дітей та 73 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, за останню добу найбільше випадків COVID-19 підтвердили в Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

Також зазначається, що за минулу добу госпіталізували 741 особу, померли 97 пацієнтів, одужали 6 513 осіб.

За добу за методом ПЛР протестували 28 997 осіб, за методом ІФА — 10 741 особу, експрес-тестами — 19 683 осіб.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 219 824 особи, одужали 2 115 197 пацієнтів, летальних випадків — 51 507, проведено 10 434 574 ПЛР-тестування.