Путін вважає вступ України в НАТО «червоною лінією» для Москви

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО для РФ є неприйнятним — для Кремля це «червона лінія».

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Росія 24».

«Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підльоти ракети від Харкова або Дніпропетровська до центру Росії, Москви наприклад, зменшиться до 7—10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?» — заявив Путін.

Також він укотре сказав, що Україні «потрібно» будувати прямий діалог з російськими бойовиками «ЛНР» і «ДНР». «Це не моя примха, щоб київська влада розмовляла з людьми з Донбасу. Так прописано в Мінських угодах, і під ними стоять підписи «ЛНР» і «ДНР», — сказав він.