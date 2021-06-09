На суді у справі МН17 представили нові записи переговорів бойовиків «ДНР» про транспортування «Бука»

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На суді в Нідерландах у справі про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом, що сталася 17 липня 2014 року, заслухали нові записи переговорів бойовиків «ДНР», у яких вони детально обговорюють транспортування зенітно-ракетної установки «Бук».

Текстовий варіант записів публікує «Русская служба ВВС».

На записах, перехоплених СБУ, переговори голови розвідки «ДНР» Сергія Дубінського із заступником командира угруповання «Восток» Олександром Семеновим, а також переговори Дубінського, так званого «колишнього міністра оборони ДНР» росіянина Ігоря Гіркіна та полковника РФ Олега Пулатова. Оприлюднені розмови відбувалися 16 і 17 липня 2014 року.

Дубінський Пулатову: «Слухай мене. Зараз тобі «Кріт» [Леонід Харченко] притягне «Бук-М». Треба поставити десь у районі Первомайського його. «Бук-М». І прийдуть три танки «Востока» з охороною».

Дубінський: «Ти чекаєш Льоню. Льоня щас веде цю ось Б-М, ти зрозумів, так?»

Пулатов: «Так».

Дубінський: «Бук-бук».

Пулатов: «Я зрозумів, да. Я з деревʼяними розбираюся».

Дубінський: «Я зрозумів. Значить, ти, Льоня, і всі наші знаходиш Первомайське. У районі Первомайського в резерві ваша задача — охорона цього «Бука» й організація цього... [нерозбірливо]».

Далі був програний запис з переговорами Дубінського і Харченка (обвинувачений у справі).

Дубінський: «Береш туди тільки з тих, що повернулися, скільки тобі треба на супровід. Раз. Зрозумів так?»

Харченко: «Ага».

Дубінський: «Інших залишаєш тут. Раз. Туди приходиш, там є поруч Первомайське, подивися по карті».

Харченко: «Я зрозумів».

Дубінський: «Десь у тому районі розташовується. Витягаєш туди своїх же, хто у тебе залишився. І твоє завдання — резерв плюс охорона ось цієї штучки, яку ти зараз повезеш».

Харченко: «Я зрозумів».

Дубінський: «Гюрза [позивний Пулатова] туди ж підтягнеться. Давай, якщо що, я на звʼязку».

В іншій розмові Дубінський, імовірно, обговорював із Семеновим переміщення російського «Бука» на Макіївське шосе (у районі Донецька), щоб поставити ЗРК в колону з танками угруповання «Восток». Ця колона мала йти в район Савур-Могили, де тривали запеклі бої.

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов написав у Twitter, що презентовані в суді матеріали підтверджують відсутність альтернативних версій знищення літака — літак був збитий ракетою «Бука» з тимчасово окупованої території біля села Первомайське.