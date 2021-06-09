ВООЗ: Захворюваність на коронавірус у світі скоротилася на 15%
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- Олег Панфілович
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Gianluca Panella / Stringer / Getty Images
Захворюваність на коронавірус у світі скоротилася на 15%.
Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоровʼя, повідомляє Deutsche Welle.
За даними організації, минулого тижня виявили в цілому понад 3 млн нових випадків коронавірусу і понад 73 тис. смертей в результаті зараження. Таким чином, у порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність в світі знизилася на 15%, а смертність — на 8%. При цьому найбільший приріст нових випадків зафіксували в Індії — понад 914 тисяч за тиждень.
За даними Університету Джона Хопкінса, коронавірусом у світі заразилися понад 174 млн людей, жертвами його ускладнень стали понад 4 млн жителів планети.
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоровʼя (ВООЗ) поскаржилися на брак вакцин, через що зривається постачання препаратів до бідних країн.
- Перед цим глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що найближчими місяцями світ може взяти під контроль глобальну пандемію коронавірусу, якщо справедливо розподілить необхідні ресурси.