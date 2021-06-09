Міністр Ляшко: Цього літа українці (можливо) зможуть подорожувати в країни ЄС

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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на засіданні уряду заявив, що зниження рівня захворюваності на коронавірус в Україні вже цього літа може відкрити кордони Євросоюзу для українських туристів.

За його словами, Україна «йде» до переліку країн зі сприятливою епідситуацією.

«Добова кількість госпіталізацій продовжує знижуватися і знаходиться на найнижчому рівні 2021 року. Зайнятість ковідних ресурсів також вийшла на найменший рівень 2021 року — реанімаційні ліжка зайняті на 29%, ліжка з киснем на 15%, апарати ШВЛ на 7%. Позитивність тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ і складає менш як 5%», — сказав Ляшко.

Зараз усі регіони України знаходяться в «зеленій» зоні карантину.