«Діяв виважено і обережно». Єрмак відреагував на публікацію його розмов з Волкером та Джуліані

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи опублікований CNN аудіозапис розмови з колишнім адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, заявив, що вважає дії своєї команди правильними.

Про це він заявив коментарі «НВ».

За його словами, перед ним стояла низка завдань, одне з яких — домогтися зустрічі президентів США та України. «І було дуже важливо не зайняти жодну зі сторін у тодішній серйозній внутрішньополітичній боротьбі у Сполучених Штатах. І саме так я й діяв — дуже виважено та обережно», — вважає глава ОПУ.

Єрмак стверджує, що було важливо зберегти двопартійну підтримку України у США та вивести українсько-американські відносини на рівень стратегічного партнерства.

«І попри серйозну внутрішньополітичну боротьбу у Сполучених Штатах, численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини наших країн — їм це не вдалося. Сьогодні ми можемо констатувати, що зусилля нашої команди дали результат, адже цього року ми маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях», — сказав Єрмак.

Напередодні CNN опублікував аудіозапис телефонної розмови між, імовірно, Джуліані, колишнім спецпредставником Держдепу щодо України Куртом Волкером і Єрмаком.

За даними CNN, ідеться про 40-хвилинну розмову, яка відбулася в липні 2019 року — перед скандальною розмовою Зеленського із Трампом, що стала приводом до початку першої процедури імпічменту президента США. Аудіозапис, отриманий телеканалом, свідчить, що Джуліані тиснув, умовляючи почати розслідування проти Джо Байдена, який тоді був кандидатом у президенти.