Верховний суд повернув Києву ділянку на Трухановому острові вартістю 25 млн гривень. Її захопила фірма, яку пов’язують із Медведчуком
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Фото УНІАН
Верховний суд постановив повернути Київській міській раді земельну ділянку площею 1,16 га на Трухановому острові в Києві вартістю понад 25 млн гривень, яку захопили соратники співголови «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука з приватного охоронного агентства «Шторм», перекривши доступ до річки.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Верховний суд погодився з доводами прокуратури про те, що міськрада не передавала ділянку в користування або власність громадській організації.
До того ж прокурори довели, що охоронне агентство не має дозволів на проведення будівельних робіт, а також що воно обмежило вільний доступ громадян до ділянки та річки Десенка.
У зв’язку з цим Верховний суд скасував постанову Північного апеляційного господарського суду і залишив чинним рішення Господарського суду міста Києва, яке зобовʼязує організацію повернути земельну ділянку територіальній громаді Києва, а також привести її в придатний для використання стан та звільнити від нерухомого майна.
- Одним з кінцевих власників «Шторму» є соратник Медведчука — нардеп ОПзЖ Віктор Чорний. Bihus.Іnfo раніше повідомляв, що фірма протягом останніх років займається охороною Медведчука, його дружини — телеведучої Оксани Марченко, а також низки їхніх об’єктів нерухомості в усій країні.
- 9 квітня комунальники за участю поліцейських демонтували самовільно встановлений паркан на території ділянки.
- РНБО 19 лютого ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛДНР» через постачання вугілля.