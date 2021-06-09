Сальвадор першим у світі визнав біткоїн платіжним засобом

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Парламент Сальвадору ухвалив закон, який офіційно визнав біткоїн платіжним засобом.

Про це повідомляє Twitter парламенту.

Як уточнює РБК, на створення інфраструктури, яка дозволить приймати платежі у криптовалюті, документ відводить три місяці. Приймання біткоїна до оплати стане обовʼязковим в країні. Президент Сальвадору Наїб Букела підкреслив, що криптовалюта буде законним платіжним засобом нарівні з доларом США.

Також уряд планує створити офіційний криптогаманець і зберігатиме в ньому біткоїни на суму у $150 млн для трастового фонду на базі Банку розвитку Сальвадору, щоб гарантувати можливість автоматичного і миттєвого обміну криптовалюти на долар США. За словами Букели, створення сучасної фінансової інфраструктури вже найближчим часом допоможе створити нові робочі місця.

Відповідно до закону, ціни в Сальвадорі можуть встановлюватися в біткоїнах, також у криптовалюті можна буде сплачувати податкові відрахування. Обмін біткоїна не оподатковуватиметься на приріст капіталу, при цьому обмінюватися на долари біткоїни будуть за ринковим курсом.

Водночас в бухгалтерських цілях в законі підкреслюється, що легалізація біткоїна не означає повну заміну долара США, долар, як і раніше, буде використовуватися в бухгалтерії як базова валюта.