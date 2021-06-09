В окупованому Криму політв’язня Едема Бекірова заочно «засудили» до 7 років колонії

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Facebook / Anton Naumliuk

Центральний районний «суд» Сімферополя заочно засудив кримського татарина Едема Бекірова до 7 років колонії загального режиму і 150 тисяч рублів (56 тисяч гривень) штрафу.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

«Вважаю судилище стосовно Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян», — написала вона.

Також Денісова уточнила, що Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито «зберіганні та перевезенні вибухових речовин».

Окрім цього, омбудсман засудила незаконні дії російської влади та звернулася до міжнародної спільноти з проханням продовжувати тиск на Росію задля припинення політичного переслідування громадян України та звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ та тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Справа Бекірова

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на вʼїзді в анексований Крим уранці 12 грудня 2018 року, куди він їхав, щоб відвідати 78-річну матір і родичів. Його затримали за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. Сам затриманий неодноразово заявляв про свою невинуватість.

27 серпня 2019 року Бекірова відпустили з СІЗО під особисте зобовʼязання. Він перебував за ґратами 258 днів.

Бекірова звільнили під час великого обміну полоненими за формулою «35 на 35» 7 вересня 2019 року. Тоді додому повернулися також Олег Сенцов, Роман Сущенко, Володимир Балух, Павло Гриб, Олександр Кольченко, Станіслав Клих і моряки, захоплені в Керченській протоці.

Перед обміном Бекірова вивезли з окупованого Сімферополя до Москви і тримали там протягом двох тижнів на конспіративній квартирі.