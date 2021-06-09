В оккупированном Крыму политзаключенного Эдема Бекирова заочно «приговорили» к 7 годам колонии

Центральный районный «суд» Симферополя заочно приговорил крымского татарина Эдема Бекирова к 7 годам колонии общего режима и 150 тысяч рублей (56 тысяч гривен) штрафа.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Считаю судилище относительно Эдема Бекирова, инвалида первой группы, у которого хронические заболевания, в частности диабет и неврология позвоночника, продолжением политического преследования страной-оккупантом украинских граждан», — написала она.

Также Денисова уточнила, что Бекирова обвинили по сфабрикованному делу в якобы «хранении и перевозке взрывчатых веществ».

Кроме этого, омбудсмен осудила незаконные действия российских властей и обратилась к международному сообществу с просьбой продолжать давление на Россию для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Дело Бекирова

Жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года, куда он ехал, чтобы посетить 78-летнюю мать и родственников. Его задержали по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова. Сам задержанный неоднократно заявлял о своей невиновности.

27 августа 2019 года Бекирова отпустили из СИЗО под личное обязательство. Он находился за решеткой 258 дней.

Бекирова освободили во время большого обмена пленными по формуле «35 на 35» 7 сентября 2019 года. Тогда домой вернулись также Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Павел Гриб, Александр Кольченко, Станислав Клых и моряки, захваченные в Керченском проливе.

Перед обменом Бекирова вывезли из оккупированного Симферополя в Москву и удерживали там в течение двух недель на конспиративной квартире.