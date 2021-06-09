США спростили рекомендації для поїздок, які стосуються понад 100 країн. Серед них — Україна

Новини

Allie_Caulfield / Flickr

Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) спростили рекомендації щодо поїздок для понад 110 країн і територій, включно з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Максимальний рівень небезпеки («рівень 4») для поїздок знижений для 61 країни. Ще 50 країн і територій були знижені до «рівня 2» або «рівня 1». До переліку країн з найменшим рейтингом ризиків COVID-19 тепер включають Сінгапур, Ізраїль, Південну Корею, Ісландію, Беліз, Албанію. На «рівні 3» нині перебувають Україна, Канада, Швейцарія, Туреччина, Іспанія, Південна Африка, Мексика та інші держави.

При цьому CDC попереджає, що більшості іноземців, що приїжджають у США, як і раніше, заборонений вʼїзд, якщо вони протягом останніх 14 днів відвідували Індію, Китай, Іран, Велику Британію, Ірландію, Бразилію, Південну Африку, а також країни, які розташовані в Шенгенській зоні.

Агентство з посиланням на представника Білого дому повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена формує експертні робочі групи з Канадою, Мексикою, Європейським Союзом і Великою Британією, щоб визначити, як найкраще відновити безпечні подорожі після 15 місяців пандемічних обмежень.