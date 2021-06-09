«Не варто звинувачувати Рому». Дівчина Протасевича надіслала батькам перші листи із СІЗО КДБ Білорусі

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Родина росіянки Софії Сапеги, яку затримали в аеропорту Мінська разом із головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем, отримала перші два листи від дівчини із СІЗО КДБ Білорусі.

Листи, датовані 1 і 3 червня, опублікувала «Русская служба ВВС».

«Я ніколи не вірила у віщі сни та інше. Але... у ніч перед вильотом з Афін Ромі наснилося, що ми приземляємося в Мінську. Він раніше говорив, що йому сняться віщі сни. Шкода тільки, що це був один із них. Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене як умів. Це можна назвати коханням. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях гідно», — написала Сапега.

За словами дівчини, єдине, чого вона зараз боїться, — відстати від «нестатичного» життя, а також відчуває страх через те, що пропустила захист магістерської дисертації.

«Боюся вийти ніким і абсолютно непотрібною суспільству. Страшно, що так і не захистила дисертацію. Сьогодні третє число, день, коли я повинна була вранці захистити магістерську дисертацію, а ввечері вирушити з Ромою в ресторан, пити шампанське, їсти пасту, зустрічати літо, цілуватися і любити. [...] Замість цього вранці я поснідала кашею, потренувалася, а ввечері випила чай із печивом. Одна. Не було захисту, не було Роми, ресторану і холодного шампанського. Не було свята і любові. Але зате був чай. Про це дуже гірко думати, але здається, у житті ще багато всього трапиться, а я це пропущу», — зазначила вона.

Також Сапега в листах описує життя у слідчому ізоляторі.

«Що стосується мене, то я тримаюся, дуже багато читаю, постійно читаю. Щойно дочитала «Тривожне щастя» Івана Шамякіна. 600 сторінок. За три дні. Присідаю сто разів уранці, спочатку прес та інше. Пишу щоденник. Тепер нарешті на такі речі часу в мене достатньо. Я справляюся», — запевняє вона.

Також Сапега розповіла, що навчилася орієнтуватися в часі за дзвонами.

«Оскільки живу я поки поза точним часом, годинника у мене тут немає, зате є дзвони! За вікном щогодини вони пробивають певну і рівну точному часу кількість разів. [...] У дзеркало себе не бачила з 25 числа, тому стан шкіри визначаю руками, це навіть кумедно», — зізналася вона і зауважила, що їй не дали взяти з собою дзеркало, бо «було не таких параметрів — потрібно маленьке кишенькове і в пластмасовій рамці».

Дівчина повідомила, що її регулярно відвідує лікар.

«Я їм, добре їм, чесно! Ваші солодощі та інше закінчуються досить швидко. Так, тут є лікар. Приємна людина. Виписав мені заспокійливе і коле глюкозу для апетиту. Він просить називати це сироваткою правди», — зазначила вона.

Сапега запевнила, що тримається та не здається, а також подякувала всім, хто телефонує та пише їй листи.

«Почала посміхатися. Уперше в житті радію таким дрібницям, як спів птахів, сонечко, цікава книжка. Справді радію. Не звертаю уваги на деякі дрібниці. Навіть відрослі нігті, брови тощо мене більше не бентежать», — написала дівчина.