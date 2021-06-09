В Україні за минулу добу 1 385 людей заразилися коронавірусом, одужали — майже 7 тисяч

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні за минулу добу, 8 червня, виявили 1 385 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед тих, хто захворів, — 57 дітей та 74 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Також зазначається, що за минулу добу госпіталізували 756 осіб, померли 77 пацієнтів, одужали — 6 962.

За добу за методом ПЛР протестували 25 344 осіб, за методом ІФА — 11 463, експрес-тестами — 23 813.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 218 039 осіб, одужали — 2 108 684 пацієнти, летальних випадків — 51 410, проведено 10 405 577 ПЛР-тестувань.