У Херсонській області почали вакцинувати жителів Криму. Відкрито шість пунктів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Sean Gallup / Staff
У Херсонській області почали вакцинацію від коронавірусу жителів окупованого Криму.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської облдержадміністрації.
Раніше Міністерство охорони здоровʼя України відкрило запис на вакцинацію через портал «Дія» для громадян України, які проживають в Криму або на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У Херсонській області для цієї мети визначили 6 пунктів, де щеплюють китайською вакциною CoronaVac.
Вакцинацію проводять у Херсонській міській клінічній лікарні ім. О. С. Лучанського, у Херсонській лікарні ім. А. і О. Тропіних (поліклініка № 1), в Херсонській лікарні ім. Є. Є. Карабелеша (поліклініка № 1), в амбулаторії загальної практики — сімейної медицини в Генічеську, в амбулаторії загальної практики — сімейної медицини в селі Чонгар, а також в амбулаторії населеного пункту Каланчак.
«Важливо! З собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безкоштовне», — зазначили в ОДА.
- Зараз жителів окупованого Донбасу і Криму незаконно щеплюють незареєстрованою в Україні вакциною російського виробництва «Супутник V». Бойовики «ЛНР» і «ДНР» заявили про початок масової вакцинації ще в лютому 2021 року.
- У травні МОЗ вирішив розподілити по регіонах біля окупованих територій 500 тисяч доз китайської вакцини Sinovac. Цією партією будуть щеплювати жителів непідконтрольних районів.