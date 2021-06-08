СБУ провела обшуки у засновників Партії Шарія за антиукраїнську агітацію
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Анатолий Шарий
Співробітники Служби безпеки провели обшуки у двох засновників громадської організації Партія Шарія, причетних до поширення в столичному регіоні агітації із закликами до сепаратизму і посягання на територіальну цілісність України.
Як повідомляє СБУ, обшуки пройшли в Києві та Бучацькому районі.
У фігурантів силовики вилучили компʼютери, мобільні термінали, печатку і банківські картки. Судячи з фото один з фігурантів має російський паспорт.
Крім того, СБУ провела обшуки в друкарні у Вінниці, де друкувалася антиукраїнська агітація.
Відкрито кримінальні провадження за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України (ч. 1 ст. 110 КК) і про підробку документів (ч. 3 ст. 358 КК). Слідчі дії тривають.
- 16 лютого СБУ повідомила про підозру Анатолію Шарію за двома статтями — держзрада і порушення рівноправності. Сам Шарій назвав справу політичною і не прийшов на допит 22 лютого. Пізніше Шарія оголосили у розшук, а СБУ запросила дозвіл на слідчі дії за кордоном (Шарій живе в Іспанії).
- 31 травня ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Шарія статусу біженця і оголосила персоною нон грата.