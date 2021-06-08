СБУ провела обшуки у засновників Партії Шарія за антиукраїнську агітацію

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Facebook / Анатолий Шарий

Співробітники Служби безпеки провели обшуки у двох засновників громадської організації Партія Шарія, причетних до поширення в столичному регіоні агітації із закликами до сепаратизму і посягання на територіальну цілісність України.

Як повідомляє СБУ, обшуки пройшли в Києві та Бучацькому районі.

У фігурантів силовики вилучили компʼютери, мобільні термінали, печатку і банківські картки. Судячи з фото один з фігурантів має російський паспорт.

Крім того, СБУ провела обшуки в друкарні у Вінниці, де друкувалася антиукраїнська агітація.

Відкрито кримінальні провадження за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України (ч. 1 ст. 110 КК) і про підробку документів (ч. 3 ст. 358 КК). Слідчі дії тривають.