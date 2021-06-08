СБУ провела обыски у основателей Партии Шария за антиукраинскую агитацию

Сотрудники Службы безопасности провели обыски у двух основателей общественной организации Партия Шария, причастных к распространению в столичном регионе агитации с призывами к сепаратизму и посягательству на территориальную целостность Украины.
Как сообщает СБУ, обыски прошли в Киеве и Бучанском районе.
У фигурантов силовики изъяли компьютеры, мобильные терминалы, печать и банковские карты. Судя по фото один из фигурантов имеет российский паспорт.
Кроме того, СБУ провела обыски в типографии в Виннице, где печаталась антиукраинская агитация.
Открыты уголовные производства по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 1 ст. 110 УК) и о подделке документов (ч. 3 ст. 358 УК). Следственные действия продолжаются.
- 16 февраля СБУ сообщила о подозрении Анатолию Шарию по двум статьям — госизмена и нарушение равноправия. Сам Шарий назвал дело политическим и не пришел на допрос 22 февраля. Позднее Шария объявили в розыск, а СБУ запросила разрешение на следственные действия за границей (Шарий живет в Испании).
- 31 мая СМИ сообщили, что Литва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата.