Україну накриють грози, подекуди з градом та шквалами. Синоптики оголосили штормове попередження

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Brigipix / Pixabay

У середу, 9 червня, на всій території України пройдуть грози.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, в окремих районах очікуються град та шквали 15—20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий).

Водночас у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві в ніч проти 9 червня опадів не очікують, вдень пройде короткочасний дощ із грозою, вітер північно-західний, 5—10 м/с.

Температура вночі +13....+15 °С, вдень +23...+25 °С.