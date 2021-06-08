В Австралії відкрили новий вид динозаврів, який був найбільшим на континенті
- Автор:
- Софія Телішевська
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В Австралії науковці підтвердили відкриття нового виду динозаврів, чиї рештки є найбільшими серед знайдених на континенті. Встановлений вид назвали австралотитан.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження.
Вперше кістки австралотитана знайшли у 2007 році на фермі, якою володіли двоє дослідників динозаврів Робін та Стюарт Маккензі. Однак саме дослідження кісток тривало понад десятиліття, бо вони дуже крихкі та габаритні.
На думку науковців, довжина тварини сягала 30 метрів, що співмірно з баскетбольним полем. Тож австралотитанів зарахували до списку 15 найбільших динозаврів у світі.
Команда дослідників назвала динозавра Купером, оскільки його знайшли неподалік річки Купер-Крік. Експерти довго намагалися класифікувати динозавра, але зрештою зрозуміли, що це зовсім новий вид, який раніше ще не був досліджений.
Ймовірно, австралотитани населяли Австралію приблизно 92-96 мільйонів років тому. Міністр мистецтв штату Ліенн Енох сказала, що це захопливе нове відкриття допомагає затвердити Квінсленд як «столицю динозаврів Австралії».
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