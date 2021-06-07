Білорусь ввела держрегулювання цін на продукти

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У Білорусі ввели державне регулювання цін на соціально значущі товари.

Про це сказано у повідомленні Міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі.

Зазначено, що рішення прийнято на тлі зростання світових цін на продовольство і прискорення річного приросту споживчих цін у країні.

«Приріст світових цін на продовольство в цілому в травні 2021 року в річному вираженні прискорився до 37,5 відсотка (28,7 відсотка в квітні), в тому числі приріст цін на мʼясо становить 8,3 відсотка, молоко — 25,9 відсотка, зернові культури — 34,5 відсотка, масло рослинне — 120,9 відсотка», — зазначили у відомстві.

У звʼязку з цим держрегулювання цін введено на крупу перлову, субпродукти мʼясні харчові, ковбасу напівкопчену, варено-копчену, яловичину тушковану консервовану, свинину тушковану консервовану, рибу живу, рибу морожену, маргарин, часник, перець солодкий, каву розчинну, чай чорний і сіль харчову.

Постановою змінено і підходи до регулювання цін в частині встановлення максимального розміру надбавки імпортера, оптової надбавки і торгової надбавки до 25 відсотків на сир, борошно пшеничне, сухі макаронні вироби, консерви з риби, рис, крупу манну, крупу пшоняну, пластівці вівсяні, картоплю і свіжі овочі.