Беларусь ввела госрегулирование цен на продукты

В Беларуси ввели государственное регулирование цен на социально значимые товары (продукты).

Об этом сказано в сообщении Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Указано, что решение принято на фоне роста мировых цен на продовольствие и ускорения годового прироста потребительских цен в стране.

«Прирост мировых цен на продовольствие в целом в мае 2021 года в годовом выражении ускорился до 37,5 процента (28,7 процента в апреле), в том числе прирост цен на мясо составил 8,3 процента, молоко — 25,9 процента, зерновые культуры — 34,5 процента, масло растительное — 120,9 процента», — отметили в ведомстве.

В связи с этим госрегулирование цен введено на крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую, маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный и соль пищевую.

Постановлением изменены и подходы к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки и торговой надбавки до 25 процентов на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи.