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Кабмін пом’якшив карантин в Україні. Що змінилося?

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Мусієнко Владислав / УНІАН

Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину в Україні. Також будуть змінені і умови в’їзду, щоб не перебувати на самоізоляції.

Про це йдеться у постанові уряду за 2 червня.

Кабмін дозволив під час в’їзду до України пред’являти не лише негативний ПЦР-тест на коронавірус, щоб не сидіти на самоізоляції, а також ще й негативний тест на антиген або міжнародний сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу препаратами, які сертифіковані ВООЗ.

Окремо уряд встановив нові правила:

Уряд також визначив, що «зелену» карантинну зону в Україні можуть встановити, якщо жоден із регіонів не входить до «червоної» зони.