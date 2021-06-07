Кабмін пом’якшив карантин в Україні. Що змінилося?
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Мусієнко Владислав / УНІАН
Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину в Україні. Також будуть змінені і умови в’їзду, щоб не перебувати на самоізоляції.
Про це йдеться у постанові уряду за 2 червня.
Кабмін дозволив під час в’їзду до України пред’являти не лише негативний ПЦР-тест на коронавірус, щоб не сидіти на самоізоляції, а також ще й негативний тест на антиген або міжнародний сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу препаратами, які сертифіковані ВООЗ.
Окремо уряд встановив нові правила:
- Дозволив проводити масові заходи із заповненістю двох третин місць (якщо всі учасники та відвідувачі матимуть негативні ПЦР-тести або тести на антиген, або сертифікати про вакцинацію — жодних обмежень не застосовується).
- Дозволив проводити спортивні заходи із заповненістю двох третин місць.
- Дозволив кінотеатрам заповнювати зали на дві третини.
- Дозволив роботу дискотек, нічних клубів та проведення святкових заходів у кафе і ресторанах.
- Дозволив кафе та ресторанам працювати цілодобово.
- Дозволив роботу усіх закладів розміщення (готелів, хостелів, кемпінгів та інших).
- Дозволив розміщення столиків у кафе та ресторанах на відстані 1,5 м один від одного замість 2.
Уряд також визначив, що «зелену» карантинну зону в Україні можуть встановити, якщо жоден із регіонів не входить до «червоної» зони.
- Адаптивний карантин в Україні триває до 30 червня, але, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня.
- Європейський Союз з 1 липня запускає паспорти вакцинації. На цю ж дату запланований їх запуск і в Україні. Уряд запевняє, що вони будуть сумісні з європейськими — тобто українці зможуть подорожувати до країн ЄС.