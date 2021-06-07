Кабмін пом’якшив карантин в Україні. Що змінилося?

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину в Україні. Також будуть змінені і умови в’їзду, щоб не перебувати на самоізоляції.

Про це йдеться у постанові уряду за 2 червня.

Кабмін дозволив під час в’їзду до України пред’являти не лише негативний ПЦР-тест на коронавірус, щоб не сидіти на самоізоляції, а також ще й негативний тест на антиген або міжнародний сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу препаратами, які сертифіковані ВООЗ.

Окремо уряд встановив нові правила:

Дозволив проводити масові заходи із заповненістю двох третин місць (якщо всі учасники та відвідувачі матимуть негативні ПЦР-тести або тести на антиген, або сертифікати про вакцинацію — жодних обмежень не застосовується).

Дозволив проводити спортивні заходи із заповненістю двох третин місць.

Дозволив кінотеатрам заповнювати зали на дві третини.

Дозволив роботу дискотек, нічних клубів та проведення святкових заходів у кафе і ресторанах.

Дозволив кафе та ресторанам працювати цілодобово.

Дозволив роботу усіх закладів розміщення (готелів, хостелів, кемпінгів та інших).

Дозволив розміщення столиків у кафе та ресторанах на відстані 1,5 м один від одного замість 2.

Уряд також визначив, що «зелену» карантинну зону в Україні можуть встановити, якщо жоден із регіонів не входить до «червоної» зони.