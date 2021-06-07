У НАТО заявили, що не мають консенсусу щодо надання Україні ПДЧ. Але на саміті узгодять окрему заяву
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Utenriksdepartementet UD / Flickr
У Північноатлантичному Альянсі повідомили, що наразі серед країн-членів немає консенсусу стосовно надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
Про це на конференції Democracy in Action розповів заступник генсека НАТО Мірча Джоане.
«НАТО — організація, яка ґрунтується на консенсусі. Щодо цього питання консенсусу поки немає», — підкреслив він.
Але Джоане зазначив, що члени НАТО під час саміту в червні випустять спеціальну заяву, у якій підтвердять відданість політиці «відкритих дверей» і прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.
Заступник генсека пояснив, що Україні не варто засмучуватися, тому що свого часу схожа ситуація склалася й з Румунією, яку теж спочатку не хотіли приймати в НАТО.
«Спочатку не всі підтримували членство Румунії в НАТО. І був саміт у 1990-х, коли ми не отримали запрошення до НАТО, на яке сподівалися. Тоді ми мали велику проблему в комунікації з населенням з цього приводу. Але, як бачите, це змінилося — зараз я говорю з вами як представник НАТО», — розповів він.
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