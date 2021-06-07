Росія вийшла з Договору про відкрите небо і заборонила спостережні польоти. Путін підписав закон

Новини

Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Денонсувавши цей договір, Росія закрила своє небо для спостережних польотів над територією федерації.

Відповідний закон «Про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо» підписав президент РФ Володимир Путін.

Домовленість про відкрите небо дозволяла 34 державам-членам Організації з безпеки і співробітництва в Європі (зокрема Україні, Росії та США) здійснювати польоти розвідувальних літаків над територіями країн-учасниць за спеціальними протоколами і заздалегідь узгодженими маршрутами.