Росія вийшла з Договору про відкрите небо і заборонила спостережні польоти. Путін підписав закон
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images
Денонсувавши цей договір, Росія закрила своє небо для спостережних польотів над територією федерації.
Відповідний закон «Про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо» підписав президент РФ Володимир Путін.
Домовленість про відкрите небо дозволяла 34 державам-членам Організації з безпеки і співробітництва в Європі (зокрема Україні, Росії та США) здійснювати польоти розвідувальних літаків над територіями країн-учасниць за спеціальними протоколами і заздалегідь узгодженими маршрутами.
- 19 травня 2021 року Депутати російської Держдуми одноголосно проголосували за вихід Росії з Договору про відкрите небо.
- 22 листопада 2020 року США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо, тоді Рада національної безпеки США зазначила, що Росія грубо порушувала договір упродовж тривалого часу, зокрема, забороняла спостережні польоти над Москвою, Калінінградом, Чечнею і поблизу кордонів Абхазії та Південної Осетії. Москва порушення заперечувала і звинувачувала в них Вашингтон.
- 22 травня 2020 року радник з національної безпеки США Роберт ОʼБраєн заявив, що зловживаючи Договором про відкрите небо, Росія стежила за тодішнім президентом Дональдом Трампом.