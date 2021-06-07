Россия вышла из Договора об открытом небе и запретила наблюдательные полеты. Путин подписал закон

Денонсировав этот договор, Россия закрыла свое небо для наблюдательных полетов над территорией федерации.

Соответствующий закон «О денонсации Российской Федерацией Договора об открытом небе» подписал президент РФ Владимир Путин.

Договоренность об открытом небе позволяла 34 государствам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (в том числе Украине, России и США) осуществлять полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц по специальным протоколам и заранее согласованным маршрутам.